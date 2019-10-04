Оккупанты планируют построить в Крыму новый радар системы предупреждения о ракетном нападении

Об этом сообщил заместитель командующего Космическими войсками РФ Игорь Морозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности - 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году", - сказал Морозов

По данным Интерфакса строительство РЛС планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, на месте дислокации РЛС "Днепр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов

РЛС "Воронеж-М" - российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.