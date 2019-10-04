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04.10.19 22:18

Террористы даже физически не смогут выполнить условия разведения, все это будет только за счет украинской стороны, - Билецкий

Украинские войска стоят в пригородах Донецка, Луганска и Горловка. Поэтому что бы ни обещали террористы, они не будут отводить войска, ведь это означало бы для них сдачу ключевых городов.

Террористы даже физически не смогут выполнить условия разведения, все это будет только за счет украинской стороны, - Билецкий

Об этом заявил в эфире программы "Шустер Live" лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Если вы посмотрите на карту так называемых "ЛДНР", вы увидите, что украинские войска стоят в пригороде Горловки. Я ее видел 20 дней назад с дистанции в 800 метров. Украинские войска стоят в пригороде Донецка - на Трудовских, в Марьинке, и так далее. Украинские войска стоят в пригороде Луганска", - пояснил он.

По словам лидера "Национального корпуса", есть 3 варианты разведения войск – на 5, на 10 и на 30 км в обе стороны.

"Та сторона, если она отойдет на 5 км - она ​​сдает Горловку. Она сдает половину Луганска, она сдает половину Донецка. Если они уходят на 10 км, они полностью сдают города, где находится где-то под 70% населения так называемых "ЛДНР". Фактически это конец войны", - подчеркнул Билецкий.

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Политик предполагает, что террористы ни в каких обстоятельствах не пойдут на выполнение обещаний о разведении сил.

"Это будет делаться исключительно за счет Украины. И оно будет сначала на 3 км, затем на 5, на 10, на 30, а дальше надо будет выполнять и пророссийскую норму, и отойдем на все 60. Это - катастрофическая ситуация, потому что Россия ни разу не выполнила по отношению к одной страны, которая стала жертвой ее агрессии ... Они никогда не придерживались никаких обещаний. И это будет раньше или позже военная катастрофа", - предположил Билецкий.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что процесс разведения войск в Петровском и Золотом на Луганщине может начаться при соблюдении режима прекращения огня в течение семи дней.

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