Террористы даже физически не смогут выполнить условия разведения, все это будет только за счет украинской стороны, - Билецкий

Об этом заявил в эфире программы "Шустер Live" лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Если вы посмотрите на карту так называемых "ЛДНР", вы увидите, что украинские войска стоят в пригороде Горловки. Я ее видел 20 дней назад с дистанции в 800 метров. Украинские войска стоят в пригороде Донецка - на Трудовских, в Марьинке, и так далее. Украинские войска стоят в пригороде Луганска", - пояснил он.

По словам лидера "Национального корпуса", есть 3 варианты разведения войск – на 5, на 10 и на 30 км в обе стороны.

"Та сторона, если она отойдет на 5 км - она ​​сдает Горловку. Она сдает половину Луганска, она сдает половину Донецка. Если они уходят на 10 км, они полностью сдают города, где находится где-то под 70% населения так называемых "ЛДНР". Фактически это конец войны", - подчеркнул Билецкий.

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Политик предполагает, что террористы ни в каких обстоятельствах не пойдут на выполнение обещаний о разведении сил.

"Это будет делаться исключительно за счет Украины. И оно будет сначала на 3 км, затем на 5, на 10, на 30, а дальше надо будет выполнять и пророссийскую норму, и отойдем на все 60. Это - катастрофическая ситуация, потому что Россия ни разу не выполнила по отношению к одной страны, которая стала жертвой ее агрессии ... Они никогда не придерживались никаких обещаний. И это будет раньше или позже военная катастрофа", - предположил Билецкий.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что процесс разведения войск в Петровском и Золотом на Луганщине может начаться при соблюдении режима прекращения огня в течение семи дней.

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