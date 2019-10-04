"Трансфер" 15 тыс. долл. с человека, - СБУ на Закарпатье блокировала канал переправки мигрантов в ЕС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Незаконный "трансфер" на границе организовали двое жителей Закарпатья, киевлянин и гражданин Молдовы. Стоимость своих услуг для нелегальных мигрантов злоумышленники оценивали в 10-15 тысяч долларов с человека.

Правоохранители задержали участников преступной группы в одном из городов Закарпатской области при попытке переправить группу нелегальных мигрантов через государственную границу Украины.

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Решается вопрос об объявлении фигурантам производства подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.