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04.10.19 22:49

Организатор конвертцентра задержан во Львове при попытке дачи 10 тыс. долларов взятки сотруднику СБУ, - прокуратура. ФОТО

Во Львове организатор конвертцентра задержан при попытке дачи взятки в сумме 10 тыс. долларов заместителю руководителя отдела СБУ во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Организатор конвертцентра задержан во Львове при попытке дачи 10 тыс. долларов взятки сотруднику СБУ, - прокуратура 01

Установлено, что указанный мужчина является владельцем ряда фиктивных предприятий, с помощью которых в течение текущего года, предоставлял субъектам хозяйствования реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов, формируя налоговый кредит и переводя безналичные средства в наличность.

Злоумышленник обратился к сотруднику СБУ с предложением взятки в сумме 10 тыс. долларов и в дальнейшем платить ежемесячно по 5 тыс. долларов за "оставление без внимания" его противоправной деятельности.

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При даче взятки мужчина был задержан на одной из улиц Львова.

Организатор конвертцентра задержан во Львове при попытке дачи 10 тыс. долларов взятки сотруднику СБУ, - прокуратура 02

В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, то есть в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

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