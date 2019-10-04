"Не допустить отведение ВСУ с позиций", - депутаты горсовета Кропивницкого выступили против "формулы Штайнмайера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный ресурс Гречка.

Депутаты горсовета Кропивницкого обратятся к Президенту Украины и Верховной Раде относительно ситуации с согласованием текста "формулы Штайнмайера". Обращение рассматривали три часа.

Напомним, вчера общественные активисты попросили мэра Андрея Райковича созвать внеочередную сессию, чтобы депутаты выразили свою позицию относительно ситуации, которая сложилась.

"От имени военных хочу вас заверить, что нет людей, которые больше хотят мира чем те, кто прошел горнило войны. Но вопрос, какой ценой", - обратился к депутатам представитель участников АТО Андрей Бойко.

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Активист Игорь Козуб обратил внимание на то, как представители террористов с оккупированных территорий оценили подписание документа и заявили о том, что не планируют отдавать Украину контроль над границей.

"Мы вне политики, но мы очень просим, ​​пусть не сдадут нашу страну и нас", - выступила от имени Кропивницких спецназовцев волонтер Татьяна Бородина.

В обращении депутаты просят не придавать особого статуса оккупированным территориям и не устраивать амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне террористов и проводить выборы только после полной деоккупации.

Депутат Владимир Смирнов предложил провести рейтинговое голосование между двумя проектам.

Депутаты Демченко, Краснокутский и Шамардина предложили сделать перерыв и согласовать новый текст обращения с активистами.

Сначала на сессии планировали рассматривать проект обращения подготовлен депутатом Сергеем Капитоновым. Однако, депутат Валентина Яремчук в свою очередь предложила свой проект обращения.

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Впоследствии та же депутат Яремчук предложила создать рабочую группу и принять компромиссное обращение.

"Я сегодня был в полку, говорил с руководством, с офицерами. Я подумал, неужели у кого-то поднимется рука их предать. Поэтому, когда на кону государство мы должны взвешенно и очень мудро выражать свои позиции", - заявил Андрей Райкович.

Секретарь Андрей Табалов предложил принять за основу обращение депутата Капитонова, а дальше голосовать обращения по пунктам.

"Если мы хотим проголосовать обращение, то надо это делать сейчас. Без каких-либо рабочих групп. Нас здесь немного. Всего 26 Каждый имеет право и должен высказаться. Думаю, это стоит делать сейчас, в сессионном зале и без перерыва. Если проанализировать текст обоих обращений, то считаю, что надо взять за основу обращение фракции "Свободы", потому что текст преамбулы как в первом, так и во втором обращении подобные. А потом есть только несколько пунктов, которые отличаются", - сказал Табалов.

После перерыва общественный активист Дмитрий Завражный зачитал обращение, которое поддержали депутаты.

- Мы депутаты городского совета города Кропивницкого решительно предостерегаем от попыток использования так называемой формулы Штайнмайера, которые могут привести к потере государственности и территориальной целостности страны. Призываем прекратить практику принятия судьбоносных для государства решений без учета мнения общества. Призываем руководство государства и ведущих политических сил организовать круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии на Востоке Украины и дальнейшей судьбы временно оккупированных территорий. Учитывая вышеизложенное от общества Кропивницкого призываем все патриотические силы представлены в ВР и Президента:

- Заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действий закона об особом статусе Донбасса без широкого обсуждения в институтах гражданского общества.

- Не допустить проведения местных выборов на временно оккупированных территориях до момента полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины, разоружения незаконных вооруженных формирований. Восстановление контроля за пределами Украины, пограничной службой. Обеспечение переходного периода сроком не менее года для восстановления институтов государственной власти и полноценной работы украинских СМИ.

- Не допустить отвода ВСУ из позиций.