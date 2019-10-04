"Если раньше отношение к украинской армии было "эти бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда" - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун

Об этом в эфире программы "Шустер Live" заявил по видеосвязи из Северодонецка бывший глава Попаснянской РГА Сергей Шакшун, информирует Цензор.НЕТ.

"В Станице Луганской мы отвели свои войска. Россия как не отводила, так и не отводит. Россияне сейчас гуляют свободно в серой зоне. Плюс ко всему война идет по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо. Военные действия происходят в Попаснянском районе начиная с Новотошковского. Золотое, Катериновка, Попасное, Троицкое – везде стреляют", - сказал Шакшун.

"Мы на сегодняшний день наших военных перебрасываем в степь, в поле. На улице начинаются дожди. Зима скоро. Никаких фортификационных сооружений. Почему мы издеваемся над своими защитниками?" - добавил он.

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Шакшун рассказал, что в Попаснянский район приезжает множество людей с оккупированных территорий.

"Только по школам Попаснянского района в этом году увеличение на 180 деток. Это не считая первые классы. 180 детей. Это родители, которые возвращаются, приезжают сюда из Первомайска оккупированного, из Стаханова, из Брянки, из Кировска. Покупают дома. Для того, чтобы жить на нормальных условиях", - пояснил он.

Сейчас эти люди находятся в панике, утверждает Шакшун.

"Люди звонят и говорят – так как можно убирать наши войска? Наши уже войска! Не говорят, как раньше, "украинская армия". А "наши войска"! И что потом с нами будет? Люди переживают. Война идет шестой год. И если раньше отношение к украинской армии было "это бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда"".

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