Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.10.19 00:00

Получить убежище в Италии украинцам будет сложнее

Правительство Италии включило Украину в список "безопасных стран", мигрантам из которых будет трудно получить право на убежище на Апеннинах.

италия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Deutsche Welle.

"Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября, представил список "безопасных стран". Мигрантов из этих стран будут считать не имеющими права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, заявил министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом списке 13 стран: Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис. По словам Ди Майо, треть всех мигрантов, которые просят убежища в Италии, родом именно из этих государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии ужесточили законодательство о предоставлении убежища

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100