Сейчас слово за Путиным, - Бильдт. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

В ходе дискуссии журналист Дмитрий Гордон предположил, что Европа уже устала от украинской повестке, и нам следует рассчитывать на самих себя. Министр иностранных дел Вадим Пристайко с ним согласился. Но экс-глава МИД Швеции заверил, что это не так.

"Европа не устала от Украины, она будет продолжать поддерживать Украину. А сейчас мяч на стороне Москвы. Украина сделала свой шаг, а сейчас слово за Путиным", - сказал Бильдт.

Читайте также: "Формула Штайнмайера" - ключ к достижению прочного мира на востоке Украины, - Косьянчич