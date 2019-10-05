Нидерланды прекратят использовать название Голландия в конце года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

В рамках новой стратегии название Нидерландов станет официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме, и во время Олимпийских игр-2020 в Токио.

Национальная футбольная команда, которую за рубежом часто называют голландской, будет называться только нидерландской.

Северная и Южная Голландия - это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI века Голландия была единственным политическим объединением, а в ХVII веке была основной частью Голландской республики. Королевство Нидерланды возникло в XIX веке после поражения французского императора Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

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