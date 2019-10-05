Бывший заместитель главы Нацполиции Аброськин стал ректором Одесского университета внутренних дел

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт учебного заведения.

В сообщении отмечается: "Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Первый заместитель Министра поблагодарил Ивана Катеринчука за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Яровой отметил: "Вас возлагается очень серьезная ответственность, так как от вас зависит, с кем мы будем работать и кто будет выполнять те задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел и подразделениями Национальной полиции Украины".

Новоназначенный ректор поблагодарил руководство Министерства за доверие, заметив, что Одесский государственный университет внутренних дел является ведущим учреждением высшего образования системы Министерства внутренних дел с многолетней историей, поэтому наша главная задача, чтобы мы стали еще лучше, продолжая традиции университета в подготовке и воспитании квалифицированных полицейских кадров".

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