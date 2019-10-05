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05.10.19 12:11

Глава таможенной службы Нефьодов прокомментировал статью главреда Цензор.НЕТ о таможенных платежах. ТАБЛИЦА

Налогооблагаемый импорт в долларах за 9 мес вырос на 3,21%, а сборы выросли на 7,55%.

нефьодов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, реагируя на статью Юрия Бутусова "В чей карман падают таможенные платежи?"

"Юрий Бутусов, и по поступлениям вы ошибаетесь с анализом - люди на которых вы сослались, не слишком понимают в таможенной статистике.

Налогооблагаемый импорт в долларах за 9 мес вырос на 3,21%, а сборы выросли на 7,55%
Конечно, в гривне - падение. Плюс еще "Нафтогаз", льготы по зеленой энергетике и российское эмбарго. Без этого мы бы сейчас шли с перевыполнением плана. Конечно, это не значит, что таможня поборола контрабанду, просто объясняю, что таможня не стала работать хуже", - написал он.

Глава таможенной службы Нефьодов прокомментировал статью главреда Цензор.НЕТ о таможенных платежах 01

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