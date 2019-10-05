С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2 млн человек, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Количество граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым за 9 месяцев 2019 года остается на уровне прошлого года", - отметили в ведомстве.

Так, в течение 9 месяцев 2019 года в обоих направлениях в трех КПВВ ("Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка") админграницу пересекли чуть более 2 млн граждан, что на уровне прошлого года.

"Но вместе с тем, на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Эта цифра также на уровне прошлого года", - сказано в сообщении.

В сравнении с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилась на 16%, примерно на 400 тыс. человек.

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