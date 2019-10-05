Экономист Вернивский - Милованову: "Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! В Норвегии 60% ВВП создаётся государством". ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook советник Председателя Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский, комментируя недавний пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

"Тут Милованов опять отличился. Опубликовал ошеломляющую статистику. Оказывается, что в США всего 3 гос компании, а в Канаде ни одной. А у нас аж 3600. Хотя он умолчал, что эти несколько тыс. дают всего 8% нашего ВВП.

Передайте плз этому деятелю, что в Канаде госкомпании называются "Crown corporation" и их там 49 штук!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": На приватизацию в ближайшее время передадут 800 предприятий, - Милованов

И в США не 3, а намного больше. У них есть даже государственная железнодорожная компания Amtrak!!! А в Великобритании после приватизации государству пришлось увеличить субсидии на жд только потому, что частный бизнес не слишком спешил инвестировать в капитальные инвестиции, что привело к ряду крупных аварий. Это к тому, что УЗ собираются приватизировать!

И мне интересно, почему Милованов молчит о Норвегии, где 60% ВВП создаётся государством? Или Сингапуре, где не менее 30% ВВП создаётся государством? Это разве бедные страны?

Или в Германии, где более 15 тыс. госкомпаний или 11% ВВП? Или Швеции, где 2,5 тыс. или 10% ВВП?

Или может он не знает, что 20% списка Форчун 500 это госкомпании? А 3 из них в топ-5 крупнейших компаний мира!! И львиная доля этих компаний появилась благодаря экономическому росту Китая!!!

Все это я веду к тому, что может хватить пинать дохлую лошадь? Лошадь сдохла - слезь с неё. Приватизация давно не панацея! А государство не проблема! Тем более, странно когда так говорят те, кто сами лично на него работают".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада пересмотрела перечень госпредприятий, подлежащих приватизации



