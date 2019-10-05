Президент Порошенко остановил агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины, - глава МИД Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



"Я действительно ценю, что сделал президент Порошенко, что он остановил эту агрессию, которая грозила полным уничтожением и дезинтеграцией Украины", - подчеркнул министр в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он добавил, что сейчас разрабатываются шаги по пересмотру стратегии и тактики на переговорах в нормандском формате.

По его словам, эта стратегия и тактика должна состоять из "плана А" и "плана Б", и возможно будет еще "план С".

"Первый "план А" о котором мы сейчас говорим, это то, чтобы состоялась первая встреча за столом, как когда-то с президентом Порошенко, теперь с новым президентом ... Чтобы мы сели и по возможности, я во многое не верю, как профессиональный дипломат вообще ни во что не верю, но по возможности мы достигли той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией", - рассказал Пристайко.

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Он добавил, что нарабатываются и другие планы как действовать в случае достижения договоренностей, как прекратить пересечение линии соприкосновения диверсантами и террористами, которые попадают в мирные города.

"Все эти планы от одной крайности к другой разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы выбрали Президентом, принять эти тяжелые, сложные, неприятные решения", - сказал министр.

При этом Пристайко добавил: "Какие потом, наверное придется так же, как президенту Порошенко, сегодня надо объяснять нам всем. Кроме меня, потому что я действительно сам был в той команде и мы помогали сделать эти договоренности, которые вы справедливо называете нехорошими, справедливо называете провальными ... Если кто-нибудь думает, что может сделать лучше - пусть попробует".

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