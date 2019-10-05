ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Копыленко, вместо перешедшей на работу в ОП Коваленко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Верховная Рада Украины постановлением от 10 сентября 2019г. досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Коваленко А.М., избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.
В связи с этим ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе Копыленко Александра Любимовича, 1961 года, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под №135.
Напоминаем, 4 августа народный депутат от СН Анна Коваленко была назначена заместителем главы Офиса Президента.