Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.10.19 14:07

ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Копыленко, вместо перешедшей на работу в ОП Коваленко

5 октября на своем заседании Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Копыленко.

народа,слуга

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Верховная Рада Украины постановлением от 10 сентября 2019г. досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Коваленко А.М., избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

В связи с этим ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе Копыленко Александра Любимовича, 1961 года, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под №135.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должность главы партии "Слуга народа" выберут другого человека, - Разумков подтвердил, что покидает свой пост

Напоминаем, 4 августа народный депутат от СН Анна Коваленко была назначена заместителем главы Офиса Президента.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100