С начала суток в зоне ООС зафиксированы 5 прицельных вражеских обстрелов, ранен 1 военнослужащий, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В частности, после 4.30 утра на участке разведения сил и средств вблизи н.п. Золотое, наши воины зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 82 мм.
Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь в районах н.п. Хутор Вильный и Старогнатовка, из АГС - вблизи Новогнатовки, и из стрелкового оружия - по защитникам Гнутово.
С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов ранен один защитник Украины. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь.