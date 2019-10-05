Местные выборы надо проводить по мажоритарной системе, - замглавы фракции СН Корниенко

Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На местном уровне мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал Корниенко.
Нардеп отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.
В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.