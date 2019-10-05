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05.10.19 17:17

На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября. ФОТОрепортаж

На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции и открыли временный обходной переход.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 01

"На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы демонтируют", - говорится в сообщении.

На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 02

На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 03
На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 04
На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 05
На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 06

Также, на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку.

На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 07
На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 08

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Ожидается, что работы на переправе в Станице Луганской будут завершены до 15 ноября.

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