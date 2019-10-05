На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы демонтируют", - говорится в сообщении.









Также, на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку.





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Ожидается, что работы на переправе в Станице Луганской будут завершены до 15 ноября.