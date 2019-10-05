Госдеп США передал Конгрессу ответ на запрос, связанный с разговором Трампа и Зеленского, - Помпео

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госдепартамент вчера вечером отправил письмо в Конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о предоставлении документов", - сказал Помпео, слова которого приводят американские СМИ.

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"Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон", - добавил он. О содержании отправленного госдепартаментом письма пока не сообщается.

Ранее Помпео предупреждал, что с одной стороны, готов к сотрудничеству с Конгрессом в рамках этого дела. Однако в то же время он раскритиковал поступившие от палаты представителей запросы о проведении слушаний с сотрудниками Госдепартамента. Также Помпео назвал незаконным требование, чтобы эти сотрудники сами принесли конгрессменам интересующие их документы. Глава госдепа пояснил, что эти документы - собственность Госдепа, а не его сотрудников.

Напомним, по сообщению СМИ США, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.