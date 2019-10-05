Экс-гендиректор ГП "Укрвакцина" незаконно получил 245 тыс. грн в виде премий и надбавок, - прокуратура Киева

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Следствием установлено, что в течение 2016-2017 годов бывшим генеральным директором ГП "Укрвакцина" были незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада", - говорится в сообщении.

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Правоохранители выяснили, что завладение средствами предприятия состоялось по предварительному сговору с бывшим главным бухгалтером госпредприятия.

В настоящее время бывшему гендиректору ГП "Укрвакцина" сообщено о подозрении по ч.4 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Также вручено подозрение бывшему главному бухгалтеру госпредприятия по ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 УК Украины.

В ближайшее время следствие будет завершено и направлено обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в октябре 2018 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора ГП "Укрвакцина" по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

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Следствие установило, что в течение 2012-2013 годов, находясь на указанной должности, подозреваемый совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более 1,5 млн грн.