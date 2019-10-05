Бойца 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего на Донбассе, проводят в последний путь на Черкасщине

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Олег Ременный родился 10 декабря 1985 года. 13 мая 2017 года поступил на военную службу по контракту. С первых дней вместе с бригадой участвовал в боевых действиях на Донбассе. Служил старшим солдатом, механиком-водителем взвода разведки разведывательной роты 1-й отдельной танковой бригады. Погиб 4 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в районе города Марьинка Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций наемниками РФ.

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"Он был искренним, он был настоящим... Он стремился к миру и для этого боролся за победу... Он отдал свою жизнь за то, во что верил - за Украину, за свободу и честь украинского народа... Олег погиб... Не стало одного из лучших сынов Украины… Ему было всего 33... И навсегда останется", - вспоминают его побратимы.

Напомним, 4 октября российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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