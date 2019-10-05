Готов к диалогу о свободе слова с новым пресс-секретарем президента, - журналист Андрушко

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Готов ли я к диалогу о свободе слова пресс-секретарем президента? Да, готов. С новым адекватным пресс-секретарем президента. Моя позиция", - сообщил Андрушко.

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Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

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Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Юлия Мендель прокомментировала свой конфликт с журналистами. В частности, сказала, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент" и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".