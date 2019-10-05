Министр энергетики США Перри предлагал включить американцев в совет НАК "Нафтогаз", - Politico

Об этом сообщили Politico источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Среди прочего Перри настаивал на том, чтобы украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" расширила свой совет, включив в нее американцев", - говорится в статье.

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По информации одного из источников, знакомого с отношениями администрации с компанией, среди тех, кого рассматривали на эту роль, были два менеджера из энергетического сектора из родного для Перри штата Техас.

Представитель Министерства энергетики США Шэйлин Хайнс заявила, что Перри посоветовал расширить состав совета. Она не смогла сразу прокомментировать, предложил ли Перри имена для заполнения новых мест.

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