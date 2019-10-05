На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, на мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск. Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны - приоритетны для него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 10 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не отменят. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих.