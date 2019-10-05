Трамп в разговоре с Мэй оспаривал выводы разведслужб Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля, - WP

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Он оспаривал выводы ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на британской территории", - говорится в сообщении Washington Post.

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Также издание приводит данные о разговорах Трампа с иностранными лидерами со ссылкой на анонимные источники, объясняя, что речь идет о действующих и бывших сотрудниках Белого дома.

"Трамп был абсолютно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - сообщил источник.

"Добрые 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности власти РФ, - ред.), а также на ответы Трампа, который заявлял, что он в этом не уверен", - добавил собеседник.

Кроме того, в ходе разговора Трамп "вычитывал" Мэй из-за недостаточного взноса ее страны в НАТО.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

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В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.