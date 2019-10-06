Делегация КНДР заявила о провале ядерных переговоров с США

Глава делегации КНДР Ким Мен Гил отметил, что США не оправдали ожиданий Пхеньяна, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"США пробудили ожидания, заявив о таких предложениях как гибкий подход, новые методы и креативные решения, но они очень разочаровали и потушили наш энтузиазм по проведению переговоров, потому что ничего не предложили", - цитирует агентство Reuters главу делегации КНДР.

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Это была первая встреча представителей двух стран на рабочем уровне после договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна в июне этого года.

Государственный секретарь США Майк Помпео ранее в этот день заявил, что на переговорах в Швеции нужно выполнить большой объем работы, чтобы попытаться выйти из тупика.