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06.10.19 00:30

Делегация КНДР заявила о провале ядерных переговоров с США

Представители делегации Северной Кореи заявили о прекращении ядерных переговоров с Соединенными Штатами вскоре после их восстановления в Швеции в субботу, 5 октября.

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Глава делегации КНДР Ким Мен Гил отметил, что США не оправдали ожиданий Пхеньяна, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"США пробудили ожидания, заявив о таких предложениях как гибкий подход, новые методы и креативные решения, но они очень разочаровали и потушили наш энтузиазм по проведению переговоров, потому что ничего не предложили", - цитирует агентство Reuters главу делегации КНДР.

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Это была первая встреча представителей двух стран на рабочем уровне после договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна в июне этого года.

Государственный секретарь США Майк Помпео ранее в этот день заявил, что на переговорах в Швеции нужно выполнить большой объем работы, чтобы попытаться выйти из тупика.

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