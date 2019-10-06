Наемники РФ 27 раз обстреляли позиции сил ООС на Донбассе: один воин ранен, один травмирован, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба сил ООС на странице в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник осуществил 6 обстрелов, еще 18 - в районе группировки "СЕВЕР".

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"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один – боевую травму", - проинформировали в штабе.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 2 обстрела, еще один — в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.