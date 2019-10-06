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06.10.19 09:59

Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее"

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили украинских учителей с профессиональным праздником.

Как передает Цензор.НЕТ, их поздравления размещены на официальных страницах в Facebook.

"Поздравляю всех педагогов Украины с Днем Учителя! Ежедневно вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище - знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зерна человечности, вежливости, доброты и мудрости. Плоды этой кропотливой работы не появятся быстро, для этого нужны годы. Поэтому каждый день вы упорно и самоотверженно, не ради наград или славы, делаете свое сложное дело", - говорится в поздравлении президента Украины.

Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее 01

Также украинских учителей поздравил глава Верховной Рады Разумков.

"Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, терпения, выдержки, достойной оценки Ваших стараний, ведь Вы именно те, кто закладывает фундамент нашего будущего и будущего Украины!", - говорится в поздравлении спикера.

Он выразил благодарность учителям за бесконечно большой вклад в развитие украинского государства. "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее. Ваша работа очень сложная - воспитание и обучение будущего нашей страны, наших детей", - резюмировал Разумков.

Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее 02

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