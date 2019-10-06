С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, огонь по демонстрантам вели полицейские снайперы. Корреспондент агентства рассказал, что видел, как одно из демонстрантов ранили в голову. Врачи в больнице подтвердили его гибель, пишет УП со ссылкой на Reuters.

О фактах кровопролития сообщается из разных городов страны. Нынешнее противостояние журналисты называют самым тяжелым со времен подавления два года назад вооруженного сопротивления участников террористической организации "Исламское государство".

























Демонстранты требуют нормального электроснабжения, чистой воды, соблюдение санитарных норм и победы над коррупцией в органах власти.

Беспорядки вспыхнули на юге Ирака, в районах, где преобладает шиитское население. Протестное движение быстро распространился на другие провинции.

Премьер-министр страны Адель Абдул Махди в пятницу призвал сограждан к спокойствию и пообещал провести реформы. Один из самых влиятельных клириков в Ираке возложил вину за акты насилия на политиков, заявив, что им не удалось улучшить жизнь иракцев и призвал власти прислушаться к требованиям протестующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВВС США провели первое боевое испытание истребителей-невидимок F-35A в Ираке. ФОТОрепортаж

Как пишет "Интерфакс-Украина", в МИДе гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику Ирак в связи со сложной ситуацией с безопасностью.

"В связи с массовым антиправительственными протестами в столице Республики Ирак - м.Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечить должным защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, удержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендуют при отсутствии возможности безопасно выехать из страны, не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, рекомендуем гражданам Украины обращаться в посольство Украины в Ираке", - подчеркнули в консульской службе.