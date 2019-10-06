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06.10.19 10:55

С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну. ФОТОрепортаж

Количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке возросло до 94 человек, более 4000 пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, огонь по демонстрантам вели полицейские снайперы. Корреспондент агентства рассказал, что видел, как одно из демонстрантов ранили в голову. Врачи в больнице подтвердили его гибель, пишет УП со ссылкой на Reuters.

О фактах кровопролития сообщается из разных городов страны. Нынешнее противостояние журналисты называют самым тяжелым со времен подавления два года назад вооруженного сопротивления участников террористической организации "Исламское государство".

С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 01
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 02
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 03
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 04
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 05
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 06
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 07
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 08
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 09
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 10
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 11
С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну 12

Демонстранты требуют нормального электроснабжения, чистой воды, соблюдение санитарных норм и победы над коррупцией в органах власти.

Беспорядки вспыхнули на юге Ирака, в районах, где преобладает шиитское население. Протестное движение быстро распространился на другие провинции.

Премьер-министр страны Адель Абдул Махди в пятницу призвал сограждан к спокойствию и пообещал провести реформы. Один из самых влиятельных клириков в Ираке возложил вину за акты насилия на политиков, заявив, что им не удалось улучшить жизнь иракцев и призвал власти прислушаться к требованиям протестующих.

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Как пишет "Интерфакс-Украина", в МИДе гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику Ирак в связи со сложной ситуацией с безопасностью.

"В связи с массовым антиправительственными протестами в столице Республики Ирак - м.Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечить должным защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, удержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендуют при отсутствии возможности безопасно выехать из страны, не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, рекомендуем гражданам Украины обращаться в посольство Украины в Ираке", - подчеркнули в консульской службе.

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