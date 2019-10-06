Трамп звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики Перри: "Я даже не хотел звонить"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома сказал республиканцам в палате представителей США, пишет Укринформ со ссылкой на Axios.

Телефонная беседа Трампа с однопартийцами состоялась 4 октября.

"Немногие знают это, но я даже не хотел звонить (Зеленскому. – Ред.). Единственная причина, по которой я позвонил, потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению газа", – сказал Трамп.

Журналисты предположили, что такой отговоркой американский лидер попытался снять с себя ответственность за возникший скандал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США передал Конгрессу ответ на запрос, связанный с разговором Трампа и Зеленского, - Помпео

Напомним, по сообщению СМИ США, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.