Порошенко - Бойко: Не стоит навязывать украинцам и миру мысли о вине самой Украины в российской агрессии против нас

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я утверждаю и утверждал, что "формулы Штайнмайера" в Минских соглашений нет, вы сказали, что она там есть. Посмотрите в интернете и убедитесь сами, что это не так", - заявил Порошенко.

Он обратился к Юрию Бойко: "Скажите пожалуйста, вы правда считаете, что за последние пять лет вина за то, что нет мира, лежит на украинской стороне, а не на Путине? Вы правда считаете, что Россия не осуществляла агрессию против нас и она не является главной причиной смерти 13 тысяч украинцев? Или все таки вы считаете, что это отсутствие политической воли в украинском парламенте? В таком случае говорите тезис, что вы считаете, что в Украине гражданская война".

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В свою очередь, Бойко сказал: "Я вам, Петр Алексеевич, скажу откровенно, людям, которые живут в Золотом, Красногоровке, Марьинке им совершенно безразлично, где находится "формула Штайнмайера". И вообще она существует или нет".

Он отметил, что когда Порошенко шел на выборы, обещал людям за две недели прекратить войну.

Депутат также выразил мнение, что главной причиной случившегося было отсутствие инициативы в переговорах именно с украинской стороны.

"Это было нам нужно - Украине, прекратить войну. Потому что это мы потеряли территории, мы теряли людей каждый день. Инициатива должна была идти от нас", - сказал он.

"И Нормандский формат, который собирался два или три раза с вашим участием ... должна быть отработана дорожная карта гарантий и тогда, я мог бы сказать - да вы сделали все что могли. Но я этого не видел", - сказал Бойко.

Он добавил: "Я могу сказать откровенно - инициативы с вашей стороны не было продолжить политический путь развития Минских соглашений. Это тоже правда".

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На это Петр Порошенко резюмировал: "То есть не Путин (виновен в войне против Украины - ред.), А украинская власть".