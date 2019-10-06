Зеленский: Никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом глава государства заявил на совещании по вопросам безопасности и обороны.

Отмечается, что на совещании отдельно уделили внимание вопросу социального обеспечения участников боевых действий.

"Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, на этом совещании Зеленский обсудил с руководителями силовых и других ведомств разведения сил на Донбассе. Сообщено, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую.

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