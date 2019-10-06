"Слуга, выходи - народ пришел!": На Майдане проходит вече "против капитуляции". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Как передает Цензор.НЕТ, поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус" для Донбасса".

"Украина стоит в полушаге от капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь к атономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и "народной милиции", и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создание сопротивления КАПИТУЛЯЦИИ. Призываем объединяться всех неравнодушных патриотов. На вече мы выдвинем ультиматум власти и обсудим стретигию и план дальнейших действий", - говорится в сообщении организаторов, которые подчеркнули, что это "общественная акция" и призвали не использовать событие в партийных интересах.

"Приносите с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции. Акция состоится исключительно под национальными флагами ... Только национальная символика - сине-желтая, красно-черная, крымскотатарский и др. Никакой партийной символики", - сообщили организаторы.

Фото Олега Богачука

















































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