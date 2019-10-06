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06.10.19 12:29

"Слуга, выходи - народ пришел!": На Майдане проходит вече "против капитуляции". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

В центре украинской столицы, на Майдане Незалежности, в воскресенье активисты созвали вече "Остановим капитуляцию".

Как передает Цензор.НЕТ, поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус" для Донбасса".

"Украина стоит в полушаге от капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь к атономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и "народной милиции", и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создание сопротивления КАПИТУЛЯЦИИ. Призываем объединяться всех неравнодушных патриотов. На вече мы выдвинем ультиматум власти и обсудим стретигию и план дальнейших действий", - говорится в сообщении организаторов, которые подчеркнули, что это "общественная акция" и призвали не использовать событие в партийных интересах.

"Приносите с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции. Акция состоится исключительно под национальными флагами ... Только национальная символика - сине-желтая, красно-черная, крымскотатарский и др. Никакой партийной символики", - сообщили организаторы.

Фото Олега Богачука

Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 01
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 02
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 03
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 04
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 05
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 06
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 07
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 08
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 09
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 10
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 11
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 12
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 13
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 14
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 15
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 16
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 17
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 18
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 19
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 20
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 21

Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 22
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 23
Слуга, выходи - народ пришел!: На Майдане проходит вече против капитуляции 24

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