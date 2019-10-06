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06.10.19 14:15

В акции на Майдане Незалежности принимает участие 10 тыс. человек, - Нацполиция

300 правоохранителей следят за порядком 6 октября во время мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В акции на Майдане Незалежности принимает участие 10 тыс. человек, - Нацполиция 01

"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В акции на Майдане Незалежности принимает участие 10 тыс. человек, - Нацполиция 02

В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Незалежности. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано", - сообщили в полиции.

Напоминаем, 6 октября в центре Киева, на Майдане Незалежности, проходит акция "Остановим капитуляцию".

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