"Сегодняшний Майдан - это месседж власти: остановиться", - Гайдукевич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил член президиума Центрального совета политсилы Виталий Гайдукевич во время Всеукраинского вече на Майдане "Остановим капитуляцию", которое проходит в Киеве.

"Власть не готова слышать людей, и то видеообращение с объяснениями, которое несколько дней назад было обнародовано президентом, было ни о чем. Там не было видно человека, который хочет слышать и по результатам услышанного что-то делать для страны. Поэтому трудно прогнозировать, появится ли это "слышать" после сегодняшней акции, которая проходит как в столице, так и во всех крупных городах Украины", - заявил он.

Гайдукевич отметил, что люди, которые пришли на Майдан в Киеве, и на майданы по Украине, они пришли не противостоять, они пришли заявить, что они граждане этой страны, которых не устраивает, то, что власть отказывается от государственности Украины. Ведь отводить украинские войска со своей территории во время войны - это предательство государственных интересов.

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Он подчеркнул: "Первое, что хотят люди, стоящие на Майдане - они хотят, чтобы их начали слышать, и прислушались. Их основное стремление сегодня - это вступить в прямой диалог с людьми, которые по состоянию на сейчас находятся на Банковой в роли руководства государства".

Также Гайдукевич отметил, что не стоит говорить о какой-то радикализации ситуации, стоит только понимать, что любая имплементация, любой формулы должна проходить через парламент.

"Есть еще впереди несколько шагов, которые должна сделать власть и эти несколько шагов являются несколькими шансами для Зеленского остановиться. Сегодняшний Майдан - это месседж власти: остановиться", - добавил он.

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