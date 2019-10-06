Не понимаю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных, - Фриз

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз во время Всеукраинского вече на Майдане "Остановим капитуляцию", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я бы сейчас говорила о том, что говорят жители. В частности, волонтеры Харьковщины сообщают, что жители Золотого отказываются оставаться в городе после того, как оттуда уйдут украинские военные. Это очень ошибочный сигнал, потому что мы понимаем, что они не доверяют другой стороне, которая придет и будет их грабить. Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных.

Односторонний отвод осенью прямо в чистое поле ... Это абсолютно непродуманная, ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории. Именно поэтому сегодня во всех городах Украины собрались люди сказать "Нет капитуляции", потому что нам не нужен мир такой цене, ценой жизней наших военных, ценой жизней наших граждан, которые не хотят жить на территории, которая будет оставлена ​​нашими военными", - сказала Фриз.

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Она отметила, что общество не поддерживает действий власти и это может превратиться в сопротивление.

"Ни военные, ни гражданские не поддерживают действий власти, это может вылиться в сопротивление действиям власти и неприятие того, что делает власть. Мы говорим о необходимости остановиться и учесть мнение активных граждан, которые понимают, что такое война, которые теряли своих друзей, братьев, родных, знают, какую цену Украина в течение 6 лет заплатила за свою независимость. Мы будем бороться за свою независимость, чтобы Украина оставалась свободным, независимым и суверенным государством", - добавила Фриз.

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