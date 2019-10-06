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06.10.19 16:42

"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма", - Портников

Действующая в Украине власть должна сдерживаться активной частью общества, чтобы недопустить принятия необратимых для страны решений.

"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма", - Портников

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Виталий Портников, информирует Цензор.НЕТ.

"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократическое наступление и триумф популизма. Она состоит из нескольких кадровых слоёв. Есть просто откровенные идиоты и дилетанты, которые ничего ни в чем не понимают, но верят, что способны управлять. Есть проходимцы, которые рассчитывают обогатиться в наступающем хаосе. И есть профессионалы, которые променяли честь на должности", - пишет журналист.

По его мнению, такая кадровая смесь обещает Украине политический провал, экономический кризис и социальную катастрофу.

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Портников считает, что это будет "необходимая прививка для возобновления процесса государственного строительства".

"Но важно, чтобы власть олихархов и популистов не смогла принять решений, которые будут иметь необратимый характер.
Именно поэтому активная часть общества должна сдерживать власть", - отметил он.

Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма, - Портников 01

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