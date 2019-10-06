Если бы Зеленский пришел на Вече, был бы неожиданный ход ферзем, а так - повторяет историю Януковича, - ветеран АТО Франчук

Об этом написал в Facebook ветеран АТО Александр Франчук, передает Цензор.НЕТ.
"Объективная претензия - реакции Зеленского идентичны реакциям Кучмы, Януковича и Порошенко.
Нам не надо пафоса - нам нужен живой диалог.
Чтобы получить молчание в ответ - народу хватало и Кучмы, и Януковича, и Порошенко.
Вы сказали, что вы слуги народа - то идите к народу и объясняйте свои действия.
Пока вы, граждане властители, как те поросята из сказки о Нуф-Нуфе, Ниф-Нифе и Наф-Нафе: испуганные. деморализованные и не способные к действиям.
А Волк будет ломать ваш домик - это факт.
Если бы Зеленский пришел вместе со своими слугами на Вече - он бы сделал очень неожиданный ход ферзем…
а так - повторяет историю Виктора Федоровича…
Если бы Виктор Федорович вышел на Майдан и по-отечески дал по жопе начальникам "Беркутов" и хотя бы на публику свирепствовал и говорил, что он пойдет в ЕС, то Майдан тогда бы и захлебнулся… однако же…
Правильно говорит Ю. Романенко: тупость - это наша объединяющая черта!", - отметил Франчук.