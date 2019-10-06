Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Харьковчане, которые выступали в категории сеньоры, выиграли обе программы. В ритмическом танце они показали результат 69.51 и имели минимальное преимущество - чуть больше балла над французским дуэтом Аделиной Галявиевой и Луи Тероном, которое предусматривало острую борьбу за лидерство во втором прокате. Но произвольный танец не оставил никаких сомнений в том, кто займет высшую ступень пьедестала.

Свою яркую программу, где фигуристы возникают в образах французских мимов, украинцы откатали уверенно, эмоционально, на хорошей скорости, качественно и технически выполнив все элементы. Судьи высоко оценили также художественный аспект танца. Всего за произвольную программу ученики Галины Чуриловой получили 109.44 баллов, обойдя французов более чем на 5 баллов. Итоговая же оценка за два выступления составила 178.95 баллов.

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Галявиева / Терон остались на втором месте - 172.52, третью позицию сохранил за собой итальянский дуэт Жасмин Тессари / Франческо Фиоретти - 171.16.

Украинские танцоры "везут" домой еще две награды. В категории Advanced Novice победили Лика Бондарь / Артем Коваль - 104.58, а Мария Пинчук Алексей Щуров заняли третье призовое место - 94.00.

В юниорской категории четвертое место по итогам двух танцев заняли украинцы Анна Чернявская и Олег Муратов - 135.24, восьмое - София Лизогуб и Даниил Ефременко - 117.86.

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Напомним, международный турнир Mezzaluna Cup проводится только в спортивных танцах на льду в разных возрастных категориях.