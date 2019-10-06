Боец 28-й ОМБр Иван Дейкун погиб на Донбассе 6 октября

Как сообщает Цензор.НЕТ, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.

Дейкун Иван Викторович родился 23 июня 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.

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Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе 5 октября 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевую травму.