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06.10.19 19:03

Боец 28-й ОМБр Иван Дейкун погиб на Донбассе 6 октября

Около 16:00 6 октября во время обстрела противником из стрелкового оружия позиций 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр в Красногоровке погиб старший солдат Иван Дейкун.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.

Дейкун Иван Викторович родился 23 июня 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.

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Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе 5 октября 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевую травму.

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