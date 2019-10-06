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06.10.19 19:52

В Минске прошла акция против интеграции Беларуси с Россией. ФОТО

В Минске состоялась акция под названием "митинг за независимость". Ее участники протестовали против возможной интеграции Беларуси с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Организатором протестного мероприятия выступил оппозиционый политик Николай Статкевич, лидер незарегистрированной в Беларуси партии "Народная Грамада". Он заявил, что считает своим долгом содействовать отстранению Лукашенко от власти и призвал белоруссов к объединению, чтобы "страну не смогли продать никому".

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Ранее СМИ сообщали о том, что правительства России и Белоруссии в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран. Она предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021 года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей.

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