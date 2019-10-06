С начала суток на Донбассе - 17 обстрелов, один боец ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил неподалеку от Павлополя (из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета), Новотроицкого (из автоматического гранатомета и вооружения БМП), Авдеевки (из автоматического гранатомета, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов), Богдановки (из гранатометов различных систем), Красногоровки (из снайперского и стрелкового оружия).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды совершил обстрелы позиций Объединенных сил возле Новолуганского (из минометов калибра 82 мм, а также подствольного гранатомета и стрелкового оружия), кроме того огонь велся в районе Попасной (из стрелкового оружия), Золотого-4 (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), Луганского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Золотого (из станкового противотанкового гранатомета), Зайцево (из миномета калибра 82 мм).

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе 5 октября 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевую травму.

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