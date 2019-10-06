Депутат от "Слуги народа" Мотовиловец призвал премьера очистить Кабмин от коррупционеров

Об этом Мотовиловец заявил с парламентской трибуны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель. В частности он потребовал уволить заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

"Хочу вам напомнить его (Лавренюка. - Ред.) достижения. Три года назад Министерство инфраструктуры по квотному принципу отошло "Народному фронту". Мы получили министра, который писал посты в Facebook, а его заместитель строил коррупционные схемы через предприятия, которые контролирует Министерство инфраструктуры. Сейчас он (Лавренюк. - Ред.) остается на должности", - сказал депутат.

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Мотовиловец напомнил, что представители морского сообщества Украины неоднократно обращались к президенту и премьер-министру с просьбами навести порядок в отрасли.

"Я прошу вас провести кадровые изменения. Я прошу вас услышать отрасль, которая привлекла самые большие инвестиции", - обратился депутат к премьер-министру под аплодисменты зала.

Напомним, Юрий Лавренюк работает заместителем министра инфраструктуры Украины с мая 2016 года. Курирует морской и речной транспорт, почтовую связь, предприятия Министерства инфраструктуры Украины, а также вопросы внутреннего контроля и безопасности на транспорте. Ранее он занимал оперативные и руководящие должности в подразделениях СБУ и МВД, а также был помощником у двух народных депутатов Блока Юлии Тимошенко (ВО "Батьківщина") - Александра Рябеки и Ивана Кириленко. СМИ называют Лавренюка человеком министра внутренних дел Арсена Авакова.

Требование уволить Лавренюка содержались в письме бывшего замминистра инфраструктуры Владимира Шульмейстера в адрес Алексея Гончарука, а также в коллективных письмах стивидоров и других участников рынка президенту Владимиру Зеленскому. Стивидоры назвали замминистра "олицетворением и автором буквально всех коррупционных схем, которые до сих пор работают на украинском рынке морских грузовых перевозок".

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В СМИ неоднократно приводились примеры коррупционных схем с участием Лавренюка. Это, в частности, навязывание судовладельцам буксирных и швартовых услуг определенных фирм, махинации с тепловозами в порту "Южный", создание собственного дноуглубительного флота АМПУ, взяточничество при дипломировании моряков, деятельность сомнительных охранных структур и другие противоправные действия.

Президент Владимир Зеленский 13 июля приезжал в Одессу, где в жесткой форме обвинил в коррупции чиновников морской отрасли.