На почве ревности мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой, - полиция Донетчины

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что погибшие - супруги, 51-летний мужчина и 49-летняя женщина. По предварительным данным, между ними возникла ссора на почве ревности. Мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой.

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"На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО. Факт квалифицирован по ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, два человека погибли в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Донецкой области.