Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.10.19 01:13

Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Американский дипломат Мари Йованович, возглавлявшая посольство США в Киеве в 2016-2019 годах, согласилась дать показания Конгрессу США в рамках процедуры импичмента.

йованович

Представители комитета по разведке, который ведет расследование в отношении президента Дональда Трампа, комитета по иностранным делам и комитета по надзору опросят Йованович в ближайшую пятницу, 11 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 25 июля одобрил решение американского лидера сменить посла в Украине Мари Йованович. Трамп неоднократно, в том числе в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, нелестно отзывался о Йованович. И Зеленский поддакивал ему, упрекая посла в том, что она "недостаточно приняла" его победу на президентских выборах, так как была "сторонницей Порошенко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йованович получила свое вознаграждение в виде должности посла, - Джулиани обвинил посла США в информационной кампании против Трампа

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100