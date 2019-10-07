Наемники РФ 25 раз обстреляли позиции ОС на Донбассе: один украинский воин погиб, еще один ранен, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:
- трижды вблизи Новотроицкого - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;
- дважды неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Богдановки и вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем;
- вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Березового - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи н.п. Пищевик - из гранатометов различных систем;
- неподалеку от Новомихайловки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:
- трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Попасной - из стрелкового оружия;
- в районе Золотого-4 - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Золотого - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Зайцево и неподалеку от Луганского - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов.
"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел недалеко от Травневого из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.