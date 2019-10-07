Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал комбат 93-й бригады Сергей Плахотник, передает Цензор.НЕТ.

"Лапоть, карту купи! А я тем временем куплю за ящик водки билет в первый ряд, чтобы посмотреть, как представители власти посетят Петровское, а Прездент будет гарантировать безопасность его жителей. Разве что власть сепарская. Покажмите кто-нибудь на карте, что от Петровского до наших позиций от 1,5 до 3 км. Кровью только моих четырех ребят и потом нескольких батальонов строились те позиции. И основная проблема в том, что мы будем оставлять свои позиции, а сепары будут имитировать уход с никому не нужной Викторовки и отойдут именно на Петровское. И на предмет настроений жителей этого села и соседней Стылы иллюзий быть не может. Передайте Пристайко: его уже нае&@ли", - рассказал Плахотник.

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