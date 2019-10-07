Решат остаться без оружия - пусть остаются, - Яременко о местных боевиках, которые воевали против Украины на Донбассе

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

"Местное население, граждане Украины, смогут иметь право участия в работе определённых правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти", - заявил нардеп.

Отвечая на вопрос, что делать с местными, донбасскими наемниками, которые воевали на стороне агрессора, Яременко ответил: "Это проблема России и этих людей".

"Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т.д. - пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия - пусть остаются", - отметил Яременко.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

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