К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua.

"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это – после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - сообщил он, отвечая на вопрос, каково его, как главы полиции, отношение к легализации оружия.

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Напомним, СБУ за год изъяла у населения более тысячи единиц оружия.

К слову, Украина - единственная страна в Европе, которая за все годы своей независимости не сумела ввести в действие закон об оружии. Единственное, что есть - это не основанная на законе инструкция Министерства внутренних дел, утвержденная его же приказом №662 от 21 августа 1998 года.

При этом в Верховной Раде с 2014 года лежат несколько законопроектов на эту тему, а петиция по поводу закона об оружии и самообороне на сайте Президента в том же году была первой, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов к рассмотрению. Однако, увы, за все эти годы дальше дебатов и рассуждений процесс утверждения закона об оружии и самообороне пока что так и не зашел.