"Выбранный курс менять не собираюсь", - новый глава Нацполиции Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua.

"Когда министр представлял меня личному составу, я объявил основные моменты моей дальнейшей работы и курса Нацполиции в целом. Выбранный курс менять не собираюсь. Это - первое.

Второе – для меня очень важно существенно улучшить состояние реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений", - сказал он.

По словам Клименко, оценка работы полиции и отношение к ней населения имеют важнейшее значение: "Это не красивые слова. За последние годы мы сделали очень много для того, чтобы полицейский был не просто "красивой вывеской", а чтобы каждый житель самого отдаленного населенного пункта нашей страны знал, что полицейский рядом и придет на помощь в любое время. Поэтому система приема заявлений и жалоб граждан должна быть усовершенствована".

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"Я буду категорически пресекать любые фальсификации, попытки оставить без рассмотрения обращения граждан. С этого начинается отношение к нам общества. На каждый вызов должен выезжать полицейский – офицер громады, патрульная полиция или следственно-оперативная группа. И мы обязаны это обеспечить", - подчеркнул глава Нацполиции.

Вместе с тем он отметил, что система реагирования сегодня является проблемной из-за нехватки, в первую очередь, личного состава в некоторых регионах, транспорта, материально-технического обеспечения: "Сложности есть – и мы это знаем! Случается, что личный состав отказывается выезжать или умышленно задерживает выезд. Мы таких из системы реагирования убираем. Но поскольку скамья запасных у нас не очень большая, приходится переучивать, объяснять, что так делать нельзя, где-то применять дисциплинарные меры, а где-то мотивировать. Для этого есть дисциплинарный устав, которым мы регулируем наши отношения с каждым сотрудником".

"Я хочу, чтобы все службы Национальной полиции работали в единой системе: следствие, подразделение криминального блока, подразделение превенции. Они должны обмениваться информацией и работать единым кулаком. Это касается, в первую очередь, регионов. Если в центральном аппарате это работа на сегодняшний день настроена, то в регионах есть над чем работать", - подчеркнул Клименко.